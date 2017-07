Die Online-Konkurrenz macht den Modehändlern in den Fußgängerzonen zu schaffen. Immer weniger Kunden finden den Weg in die Geschäfte. Um das zu ändern, eröffnen immer mehr Händler in ihren Läden Restaurants und Cafés.

Was tun gegen die wachsende Online-Konkurrenz? Modehändler in den Innenstädten setzen zunehmend auf eine neue Wunderwaffe: Gastronomie. Egal ob in Düsseldorf, Mannheim, München oder Stuttgart - immer häufiger locken Textilgeschäfte nicht nur mit den neuesten Kollektionen, sondern bieten ihren Kunden gleichzeitig schmackhafte Gerichte und edle Getränke. Ein Modehaus leistet sich sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant unter seinem Dach.

"Essen ist in Mode", urteilte das Fachblatt "Textilwirtschaft". "Die Gastronomie-Offensive ist eine starke Reaktion auf den Online-Handel. So etwas kann die Konkurrenz aus dem Internet nicht bieten. Es zieht die Leute ins Geschäft", erklärt der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU den Trend.

Einer der Vorreiter ist die Kette Breuninger, die in ihren Filialen in Düsseldorf und Stuttgart nicht nur Mode präsentiert, sondern auch mit den beiden einzigen Festland-Filialen der Sylter Kultkneipe "Sansibar" aufwartet. In Düsseldorf reichen zwei Schritte, um von der Damenabteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...