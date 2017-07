Der pakistanische Regierungschef wehrt sich gegen Korruptionsvorwürfe aus den "Panama Papers". Ein Dokument aus dem Jahr 2006 soll seine Familie entlasten. Doch die verwendete Schriftart entlarvt es offenbar als Fälschung.

Große Skandale beginnen oft mit kleinen Details: US-Präsident Richard Nixon wäre vielleicht nicht gestürzt, hätte der Wachmann im Watergate-Gebäude nicht das Stück Klebeband bemerkt, mit dem die Einbrecher die Tür zu den Büros der Demokraten offen hielten. Die CDU-Spendenaffäre kam unter anderem durch kryptische Kalendereinträge des Ex-Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber ans Licht. Für Pakistans langjährigen Premierminister Nawaz Sharif könnte nun ebenfalls eine vermeintliche Kleinigkeit fatale Folgen haben: Eine Schriftart von Microsoft droht den Politiker zu Fall zu bringen.

Der 67-jährige Regierungschef, der mit seiner Partei bei den für 2018 geplanten Parlamentswahlen als Favorit galt, steht seit dem vergangenen Jahr unter Korruptionsverdacht. Die Affäre begann mit der Veröffentlichung der "Panama Papers", die Verbindungen Prominenter zu Briefkastenfirmen aufdeckten. Sharif tauchte darin zwar nicht persönlich auf - jedoch seine Familie. Diese soll über ein Firmengeflecht in Steueroasen Millionenbeträge aus dubiosen Quellen in Londoner Luxusimmobilien investiert haben. Sharifs Gegner legen nahe, dass es sich um Gelder aus korrupten Geschäften handelt. Sharif und seine Familie bestreiten jegliches Fehlverhalten - doch der Schriftenskandal bringt erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit des einflussreichen Clans.

Aufgedeckt wurde die ...

