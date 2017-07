Berlin (ots) - Berlin - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz trifft am kommenden Donnerstag mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zusammen. Das erfuhr der "Tagesspiegel am Sonntag" aus Parteikreisen. Schulz wird am Abend des 20. Juli von Macron im Élysée-Palast empfangen.



