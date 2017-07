Panasonic Corporation hat das endgültige Bewertungsverfahren für den internationalen Wettbewerb "Kid Witness News (KWN)" 2017 abgeschlossen, ein Bildungsprogramm, das die Videoproduktion von Schülern aus Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien in aller Welt mit dem KWN-Konzept "Die Welt durch ihre Augen sehen" unterstützen soll.

Die 26 nationalen Gewinner für den Internationalen Wettbewerb KWN 2017 sind ausgewählt worden, und etwa 100 Vertreter der 26 siegreichen Schulen aus 18 verschiedenen Ländern und Regionen wurden eingeladen, vom 1. bis 5. August dem "Internationalen KWN-Gipfel 2017" beizuwohnen, der zum ersten Mal abgehalten wird. In diesem Zeitraum werden anlässlich der Preisverleihung des Internationalen KWN-Wettbewerbs 2017 am 4. August die Grand-Prix-Gewinner bekannt gegeben.

In einer globalen Umwelt, die die Welt auffordert, enger zusammenzuarbeiten, stellt der "Internationale KWN-Gipfel 2017" eine neue Initiative dar, die nächste Generation junger globaler Führungskräfte zu fördern; sie möchte ihnen die Gelegenheit geben, gegenseitiges Verständnis zu fördern und ein friedliches Miteinander zu unterstützen, mit dem Ziel, "Gemeinsam unsere Zukunft gestalten", indem soziale Probleme aus globaler Sicht betrachtet werden. Etwa 100 Vertreter aus 18 Ländern und Regionen in aller Welt wurden eingeladen, Tokio zu besuchen und gemeinsam fünf Arbeitstage mit Gesprächen, Diskussionen und Gedankenaustausch zu verbringen, ausgerichtet auf das Motto "Gemeinsam unsere Zukunft gestalten".

Die Kinder werden die Probleme gemeinsam mit ihren "Augen" erforschen und am 4. August Präsentationen mit dem Titel "Unser Vorschlag für eine bessere Zukunft" für den Internationalen KWN-Gipfel 2017 abhalten. Eine Live-Übertragung ihrer Aktivitäten ist via KWN Facebook und YouTube geplant.

KWN-Aktivitäten werden gegenwärtig in 18 verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt im Rahmen von Panasonics pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen für die nächste Generation durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein interaktives Bildungsprogramm, bei dem teilnehmende Schulen mit einer Video-Ausrüstung ausgestattet werden, und die von ihnen produzierten Videos werden jedes Jahr in Wettbewerben beurteilt. Die Kinder bewältigen das komplette Produktionsverfahren selbständig, von der Planung über die Recherchen bis hin zum Drehen und der Nachbearbeitung. KWN, das erstmals in den USA im Jahr 1989 veranstaltet wurde, läuft jetzt seit 28 Jahren mit einer Teilnahme von bislang mehr als 180.000 Schülern und deren Lehrern. In diesem Jahr nahmen ungefähr 5.000 Schüler aus 18 verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt teil, und es wurden Beiträge von 343 Schulen eingereicht. Die 5-minütigen Videos wurden zu drei breitgefächerten Themen produziert - "Kommunikation", "Ökologie" und "Sport" da die Kinder ihre eigenen einzigartigen Sichtweisen von Problemen anboten, die ihnen am Herzen liegen, wie Sport, globale Umweltprobleme sowie Menschen, die sich mit Familien, Behinderungen und posttraumatischer Belastungsstörung (Posttraumatic stress disorder, PTSD) auseinandergesetzt haben. Die 26 nationalen Siegerbeiträge aus 18 Ländern und Regionen können auf der offiziellen KWN-Website angesehen werden.

Nationale KWN-Gewinner 2017 (Nach Ländernamen aufgeführt) Nr. Land/Schule/Titel Thema/Details Grundschulen 1 [Österreich] Private Grundschule der Franziskusschwestern Kommunikation: Das Video übermittelt die Botschaft der Bedeutung von Freundschaft; das Leben macht mehr Spaß mit Freunden Was ist uns wichtig? 2 [Kanada] École Rockingham School Kommunikation: Das Video zeigt die einzigartige Gruppenarbeit, als die gesamte Schule Kanadas 150. Geburtstag feiert, wobei alle Mitglieder eine Karte zum Thema Patriotismus hochhalten. Das ist unser Kanada 3 [China] Haidian Wanquan Grundschule Beijing Kommunikation: Das Video schildert die Traurigkeit von Kindern in Beijing, die ihre gesamten Tage mit Lernen verbringen. Ein Tag im Leben von Kindern in Beijing 4 [Tschechische Republik] Josef Bublik Grundschule Banov Kommunikation: Die Schüler aus zwei Dörfern überwinden ihren Hass und lernen dank des Unterrichts ihres Lehrers, dass Liebe und Respekt religiöse und ethnische Unterschiede überwinden. Wider den Hass 5 [Deutschland] Schule am Ernst-Reuter-Platz Kommunikation: Kinder aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen versammeln sich in einer Schule und überwinden Sprachbarrieren, um durch den Tanz zusammenkommen. Sag' doch, was Du willst! 6 [Hong Kong] Yuen Long Staatliche Grundschule Ökologie: Eine seltsame E-Mail aus dem Jahr 2077 berichtet Kindern von Wasserknappheit und Umweltzerstörung in der Zukunft. 2077 7 [Indonesien] Al Azhar 17 Bintaro Islamische Grundschule Kommunikation: Prüfung der Gefahr, dass Kinder aufgrund von eingeschränkter, einseitiger Diskussion und Kommunikation die Lust am Lernen verlieren. Lautlose Sprache 8 [Japan] FC Força Hahajima Kommunikation und Ökologie: Das Video zeigt, wie Menschen, die auf der Insel Haha-jima, Ogaswara leben, mit ihrer wunderschönen natürlichen Umgebung verbunden sind. Bande miteinander teilen 9 [Malaysia] Long Sepiling Grundschule Kommunikation: Das Video konzentriert sich auf Hände und vermittelt die Botschaft, dass Hände ein Geschenk Gottes sind, das Menschen miteinander verbindet. DIE MACHT DER HÄNDE 10 [Slowakei] Rudolf Dilong Grundschule mit Kindergarten Kommunikation: Die Bedeutung, unseren Müttern Respekt und Dankbarkeit zu bezeugen, mit Gesprächen und gespielten Szenen, die den Film untermalen. Meine Mama 11 [Thailand] Assumption Samutprakarn School Sport: Die Hauptfigur des Videos erfährt etwas über Sportsgeist und Respekt gegenüber dem Gegner. Der Gewinner 12 [Vereinigte Staaten von Amerika] Rancho Minerva Mittelschule Kommunikation: Ein 92-jähriger US-Navy-Veteran und ein 14-jähriges Kind von zugewanderten Eltern schreiben einen Brief an das Amerika von heute, in dem sie ihre Botschaft zu Patriotismus und der Bedeutung von Familie übermitteln. Liebes Amerika 13 [Vietnam] Master Hand Children Group Kommunikation: Ein kleiner Junge zeigt, wie ihn die Fortschritte in der Technologie aufgrund mangelnder Kommunikation mit seinen Eltern einsam gemacht haben. ENDLICH SPRECHEN SIE MIT MIR Mittelschulen und Gymnasien 14 [Österreich] Polytechnische Schule Ried Kommunikation: Ein Schüler, der von Computerspielen besessen ist, verliert beides, Freunde und die Chance, eine gute Schule zu besuchen. Aber seine Klassenkameraden kümmern sich um ihn, indem sie ihn bei der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen der virtuellen und der realen Welt unterstützen. Zurück zur Realität 15 [Brasilien] Guilherme Dumont Villares School Kommunikation: Ein obdachloser Junge entdeckt die Welt der Musik und erlebt, wie sich seine eigene Welt verändert hat Licht der Melodie 16 [Deutschland] Wirsberg-Gymnasium Kommunikation: Dieses Video ist ein komödiantischer Dokumentarfilm, der mit Humor die verschiedenen Versuche und Schwierigkeiten bei der Produktion dieses Videos aus der Sicht der Schüler beleuchtet. Vorsicht Film! 17 [Indonesien] Regina Pacis Mittelschule Kommunikation: Ein Mädchen, das seinen Lebenswillen verloren hat, sucht verzweifelt und findet schließlich auch einen neuen Lebenszweck. Liebesbriefe 18 [Japan] Fukushima Prefectural Iwaki Oberstufe Kommunikation: Das Video ohne Worte zeigt, dass Kommunikation der beste Weg ist, um Menschen einander näher zu bringen. Offen. 19 [Malaysia] Batu Lintang Nationale Oberschule Sport: Die Story begleitet eine behinderte Sportlerin, die niemals ihren Traum aufgegeben und ihrem Land etwas zurückgeben hat, indem sie eine Medaille bei den Paralympischen Spielen gewann. PALALYMPIONIKE 20 [Oman] Indian School Al Ghubra Sport: Die Geschichte handelt von einem armen Jungen, der gut in Kricket ist und seinen Traum verfolgt, nach dem Tod seines Vaters Kricketspieler zu werden; hierbei wird die Botschaft übermittelt, wie wichtig leidenschaftlicher Einsatz ist, um den Traum zu verwirklichen. Legenden werden nicht geboren, sondern gemacht! 21 [Panama] Saint Christopher Episcopal Institute Sport: Das Video ist ein Dokumentarfilm, der uns zeigt, dass es keine Grenzen gibt, wenn wir unsere Träume verwirklichen wollen: es wird ein junger Mann gezeigt, der versucht, Hindernisse durch Sport zu überwinden. 7/10 22 [Tansania] SWACCO Kommunikation: Im Mittelpunkt des Videos stehen AIDS, Armut und Probleme mit sexueller Diskriminierung in Tansania, wobei gezeigt wird, dass Bildung eine Macht ist, die die Gesellschaft verändern kann. FURAHA I -Ich habe einen Traum-, -Eines Tages- 23 [Thailand] Montfort College Kommunikation: Die Geschichte eines jungen Mädchens, dessen Mutter an Schizophrenie leidet, und das aufgrund der Beziehungen zur Gesellschaft und in der Schule selbst in Depressionen verfällt. Sackgasse 24 [Vereinigte Arabische Emirate] Elite Private School Kommunikation: Das Video handelt von Menschen, die aufgrund des Krieges oder des Verlusts von Angehörigen an PTSD leiden und mit Unterstützung der Menschen in ihrem Umfeld wieder Fuß fassen. Leiden 25 [Vereinigte Staaten von Amerika] Eastlake High School Kommunikation: Das Video handelt von einer Tochter und ihrem Vater, der aufgrund mangelnder Kommunikation Zeit vergeudet und es versäumt hat, seine Kinder in ihrem täglichen Leben aufwachsen zu sehen. Es lohnt sich 26 [Vietnam] Alpha Secondary School Kommunikation: Das Video handelt von den sozialen Bedingungen in Vietnam, wobei die Bedeutung der Meinungsfreiheit für Kinder bei der Erziehung hervorgehoben wird. Das Kritzelbild

Über Panasonics Kid Witness News

KWN wurde im Jahr 1989 ins Leben gerufen, als das lokale Panasonic-Unternehmen in den Vereinigten Staaten öffentlichen Grund- und Mittelschulen die Ausrüstung für Videofilme und deren Nachbearbeitung für ein Bildungsprogramm zur Verfügung stellte, bei dem Kinder neue Videos aus ihrer eigenen Sicht produzieren konnten. Das Programm wurde dann auf internationaler Ebene entwickelt, mit dem Ergebnis, dass heute 18 verschiedene Länder und Regionen teilnehmen. Die Ziele der KWN-Aktivitäten sind es, anhand von Videoproduktionen die Kreativität bei Kindern zu fördern und ihr soziales Bewusstsein zu wecken, wenn sie Dinge wie regionale gesellschaftliche und globale ökologische Probleme untersuchen. Diejenigen, die die Aktivitäten beaufsichtigten, berichteten auch von einem pädagogischem Wert für die Teamfähigkeit, die durch den Prozess der Videoproduktion ausgebaut werden kann. Das Programm gibt teilnehmenden Schulen außerdem die Gelegenheit zu einem internationalen Austausch über das globale Netzwerk von Schulen, die am KWN teilnehmen.

Das Konzept für diese Aktivitäten lautet "Die Welt durch ihre Augen". Das Programm stellt die "Welt und Perspektiven aus der Sicht von Kindern" heraus und versucht, die "Augen" zu kultivieren, durch die die Kinder-Journalisten ihre Gesellschaft betrachten.

*Teilnehmer: 18 Länder und Regionen Nordamerika Kanada, USA Lateinamerika Brasilien, Panama Europa Österreich, Tschechische Republik, Deutschland, Slowakei Naher Osten Oman, Tansania, Vereinigte Arabische Emirate Asien China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam

Über Panasonic

Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Housing, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das im Jahr 2018 sein 100 Firmenjubiläum feiert, hat weltweit expandiert und unterhält mittlerweile 495 Tochtergesellschaften und 91 verbundene Unternehmen weltweit, die in dem am 31. März 2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von insgesamt 7,343 Billionen Yen ausweisen konnten. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic: http://www.panasonic.com/global.

