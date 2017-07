Lieber Investor,

nicht fehlen darf jedoch der gegenseitige Respekt, der Respekt vor den Fakten ebenso wie der Respekt für die Meinungen der Anderen. Auch eine Portion Zweifel kann nicht schaden, denn es ist nie auszuschließen, dass man selbst falsch liegt. Empathie hilft ebenfalls, denn wer zu Lösungen kommen will, muss in der Lage sein, sich in sein Gegenüber hineinversetzen können. Auch das gilt für den Börsianer ebenso wie für den Demokraten.

Unsere Welt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...