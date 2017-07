Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im US-Senat wollen diese nur bei voller Anwesenheit über die Gesundheitsreform abstimmen lassen. Ein Senator ist erkrankt, daher hakt die Überarbeitung von "Obamacare"

Der US-Senat wird die Beratung und Abstimmung über den Entwurf für ein neues Gesundheitsgesetz verschieben. Da der Senator John McCain in der kommenden Woche wegen einer Operation nicht in Washington sein werde, werde die Diskussion über die umstrittene Vorlage verschoben, teilte der Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, am Samstagabend (Ortszeit) mit.

McConnell wollte in der kommenden Woche eigentlich einen Schritt weiterkommen. Nun ...

