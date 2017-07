Berlin umgarnt Frankreichs neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Vielleicht noch mehr Spaß wird man an Finanzminister Bruno Le Maire haben.

Beim Geld kann jede Freundschaft aufhören, auch die deutsch-französische. Am Donnerstag in Paris lieferten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mal wieder frische Bilder der Wiederannäherung zwischen beiden Ländern. Aber ob die neu entflammte Zuneigung auch auf solider Grundlage steht, hängt nicht von der Innigkeit der beiden Staatenführer, sondern maßgeblich von der Nüchternheit ihrer Kassenwarte ab: von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) - und von Bruno Le Maire, 48, Minister für Wirtschaft und Finanzen in Frankreich. Doch wer ist Macrons Mann fürs Geld? Werden die Deutschen ihn achten oder fürchten lernen?

Zunächst einmal ist Le Maire von Amts wegen der Herrscher über Zahlen, die zutiefst ernüchternd sind für Macron und seine Visionen. Der französische Rechnungshof hat im aktuellen Haushalt eine rund acht Milliarden Euro große Lücke angemahnt: Sie stehe Steuersenkungen zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft im Weg. Ohne weitere Sparmaßnahmen könne das Defizit Frankreichs erneut über die vom Euro-Stabilitätspakt erlaubten drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus steigen. Mehr Ausgaben als Einnahmen? Ein rotes Tuch in Berlin. Vor allem für Schäuble.

Immerhin haben die Franzosen den Sprengsatz "Defizit" schon im Vorfeld des Pariser Treffens ein wenig entschärft und ziemlich plötzlich 4,5 Milliarden Euro Sparpotenzial entdeckt. Außerdem kann Le Maire auf Experten wie Jean-Michel Six verweisen. Der Europa-Chefökonom der Ratingagentur S&P findet, man solle das drohende Defizit nicht dramatisieren. Wichtig sei, dass der Einzelfall nicht zur Regel werde, dass Frankreich EU-Ziele nicht Jahr für Jahr verfehle.

Genau das allerdings hat Frankreich unter Macrons Vorgängern regelmäßig getan. Und sich damit auch Kritik von Le Maire eingehandelt. Der Minister scheint zu wissen, wie sich Glaubwürdigkeit zumindest rhetorisch wiederherstellen lässt. "Zuerst müssen wir unsere Arbeit machen", sagt Le Maire im Gespräch mit der WirtschaftsWoche: "Wir wollen die öffentlichen Ausgaben eindämmen, damit nicht künftige Generationen dafür bezahlen müssen. Und wir wollen Arbeitsplätze durch umfassende Wirtschaftsreformen schaffen." Er wünsche sich nicht nur ein pro-europäisches Frankreich, so Le ...

