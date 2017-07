Im DAX wurde zunächst einmal der Absturz an der Unterstützung in der vorletzten Woche abgewehrt und in der letzten Woche wurde sogar der Widerstand bei 12.590 Punkten geschafft. Bei einem positiven Wochenstart könnte der Widerstand zur Unterstützung werden und bei Kursen über 12.680 Punkten wäre sogar ein neuer Angriff auf das Allzeithoch möglich. ...

