Bereits seit Dezember letzten Jahres bewegt sich die Aktie der Deutschen Bank in einer Seitwärtsrange, welche sich in etwa zwischen den Preisen von 17.80 Euro und 14.70 Euro befindet. Aktuell läuft der Kurs wieder vom unteren zum oberen Bereich dieser Range. Dabei hat die Aktie in der vergangenen Handelswoche zu einem interessanten Preis korrigiert, ...

