16.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den kommenden Tagen steht die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank im Fokus des Interesses. EZB-Präsident Draghi hat zuletzt die Tür geöffnet, den geldpolitischen Maßnahmenmix in Zukunft anzupassen. Zur Erinnerung: Im Zuge einer Konferenz im portugiesischen Sintra verwies er in seiner Rede darauf, dass mit fortwährendem Aufschwung reflationäre Tendenzen Auftrieb erhalten werden. Insofern sei die aktuell noch niedrige Inflationsrate im Lichte der länger- fristigen Inflationsaussichten zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...