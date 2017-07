0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 - mit dieser Identifizierungsnummer hat ein unbekannter Kryptowährungs-Händler Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe erzielt. Wahrscheinlich gibt es sogar Krypto-Milliardäre.

Ein unbekannter Kryptowährungs-Händler hat 55 Millionen Dollar an Vermögen in etwas mehr als einem Monat zu 283 Millionen Dollar gemacht - natürlich nur auf dem Papier. Den einzigen Hinweis auf die Person oder die Personen hinter der virtuellen Geldbörse (Wallet) mit der Identifizierungsnummer 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 gab es am 11. Juni bei Instagram. Damals erschien eine Mitteilung auf Indonesisch, in welcher der oder die Autoren damit angaben, einen Gewinn von 413 Prozent früher im Jahr mit Ether erzielt zu haben - dem digitalen Geld der Ethereum-Blockchain.

Versteckte Identitäten sind populär in der Welt des virtuellen Geldes. Im Juni war der gesamte Wert von Crypto-Währungen wie Bitcoin und Ether auf mehr als 100 Milliarden Dollar geklettert. Damit bewegten sie sich auf den Marktwert von McDonald's Corp. zu. Vor diesem Hintergrund sagen jetzt einige Aufseher, dass es vielleicht an der Zeit ist, die Geldbörsen-IDs mit echten menschlichen Namen zu verlinken.

Vor ein paar Jahren nutzte Ross Ulbricht, der seinerzeit den Namen Dread Pirate Roberts nutzte, Bitcoin, um Geld zu waschen und für Drogengeschäfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...