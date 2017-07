München (ots) -



- Neue Episoden des TV-Modelwettbewerbs für kurvige Frauen - Episode 1: Massenandrang beim Casting-Auftakt - Ausstrahlung: Ab 17. Juli 2017, montags um 20:15 Uhr bei RTL II



Dieser Sommer wird heiß und curvy! In der zweiten Staffel von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." suchen Deutschlands erfolgreichstes Curvy Model Angelina Kirsch, Modelagent Peyman Amin, Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella sowie Choreograf Carlo Castro nach dem talentiertesten Nachwuchsmodel mit "Sanduhr-Silhouette". Die Gewinnerin erhält einen Modelvertrag bei Peyman Amins renommierter Agentur PARS Management und wird Teil einer Kampagne für ein bekanntes Modelabel.



Das große Rennen um den Titel "Curvy Supermodel 2017" beginnt mit dem heißersehnten Aufeinandertreffen von Kandidatinnen und Jury. Das Motto lautet: "Curvy ist sexy". Bei einer Laufstegpräsentation in High Heels auf der Galopprennbahn in München müssen die angehenden Models ihre Kurven in Szene setzen. Wer mindestens drei der vier Juroren überzeugt ist im Recall. Die Frage ist, wer im entscheidenden Moment auftrumpfen kann und den Kampf gegen die eigene Nervosität gewinnt. Dabei liegen Freud und Leid nah beieinander - nicht jeder kann ein begehrtes Ticket für die nächste Runde erhalten.



Die fachkundige Jury sucht nach Frauen mit Power, Stil und gesunden Rundungen, die das Zeug dazu haben, auf dem Laufsteg, vor der Kamera sowie als Werbestar erfolgreich zu sein. Wer den Titel "Curvy Supermodel 2017" ergattern möchte, muss auf ganzer Linie überzeugen und von Beginn an sein Potential unter Beweis stellen. Wer macht das Kurvenrennen?



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Peyman Amin, Jana Ina Zarrella und Carlo Castro begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede schöne Frau hat das Zeug zum Model.



