Der Messer-Angreifer im ägyptischen Badeort Hurghada soll mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbunden sein. Der Täter habe mit den Extremisten über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen den Auftrag erhalten, Ausländer anzugreifen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag. Der festgenommene Angreifer ist demnach ein 28 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...