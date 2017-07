Laut einer neuen Studie sind Menschen motivierter, wenn sie mit ihrem Gehalt eine Familie ernähren.

Im April 2014 veränderte sich mein Leben. Seit der Geburt unserer ersten Tochter schlafe ich nachts zwar schlechter und weniger, arbeite dafür tagsüber aber umso effizienter - was sich mit der Geburt der zweiten Tochter im Februar 2016 noch mal gesteigert hat. Wie das sein kann? Ich versuche, im Büro digitale Störquellen (Facebook, Instagram) weitgehend zu ignorieren und analoge Unterbrechungen (Kaffeeklatsch, Mittagspause) möglichst kurz zu halten. Einerseits aus einem banalen Grund: Ich will das Büro möglichst pünktlich verlassen, um die beiden abends wenigstens noch kurz wach zu sehen. Andererseits aus einem, nun ja: größeren Grund. Ich stelle mir häufig die Frage: Würde das, was du gerade tust, deine beiden Töchter stolz machen? Und Nachrichten im Netz zu lesen oder Urlaubsfotos der Verwandtschaft zu begutachten, gehört da ja nicht unbedingt dazu. Vater zu sein hat nicht nur meinen Blick auf das Leben verändert - sondern auch die Art, wie ich meine Arbeit erledige.

Kein Wunder, würde Jochen Menges nun sagen. Der Professor ...

