Immer mehr Landwirte in Deutschland setzen auf Bio-Produkte: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anbaufläche für ökologische Produkte in Deutschland um nahezu 15 Prozent gestiegen.

Die Öko-Anbaufläche stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent auf 1,25 Millionen Hektar, bestätigte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Sonntag in Berlin einen Bericht der Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe. Damit werden 7,5 Prozent aller Ackerflächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Im Vorjahr betrug der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...