Berlin (ots) - Frauen, die nur eine kurze Auszeit für die Kinderbetreuung nehmen, haben Nachteile im Beruf. Gehen Frauen nur für zwei Monate in Elternzeit, "werden sie noch heute als Rabenmütter bezeichnet und gelten als unsympathisch", sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/neue-studie-des-wissenschaft szentrums-berlin-kurze-elternzeit-schadet-frauen/20066596.html



