Mit einer deutlich über dem Branchendurchschnitt liegenden Aktienquote zeigt sich die R+V Versicherungsgruppe. Wie Marc Michallet, Finanzvorstand der R+V Versicherung AG, im Interview gegenüber der "Börsen-Zeitung" sagte, beträgt sie um 7 bis 8 Prozent bei den Personen- und bis zu 13 Prozent bei den Sachgesellschaften. Sogar über eine weitere Erhöhung der Quote denkt Michallet nach: Dies entscheide sich im Herbst bei der jährlichen Strategieprüfung.

Insgesamt habe die Gruppe bei den Kapitalanlagen gerade die 100-Milliarden-Euro-Marke übertroffen, fügte der Finanzvorstand hinzu. Grund seien vor allem die höheren Beitragseinnahmen und weiter steigenden Kundenzahlen.

Die Immobilienquote im Anlagemix soll von aktuell 5 auf 6 bis 8 Prozent zulegen, was aber durch den starken Preisanstieg geeigneter Objekte schwierig sei. Interessiert zeigte sich Michallet auch an "Netze(n) im weiteren Sinne, also auch Straßen, Elektrizitäts- und Gasnetze, Krankenhäuser". In Wind- und Solarparks habe die R+V bisher einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag investiert, habe aber das Ziel, "mehr zu machen".

July 16, 2017

