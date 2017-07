--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0191 vom 16.07.2017 muss es in der ersten Teilmeldung im Titel richtig heißen: "Kern weist Rechtsruck der SPÖ zurück und will 1. Platz" (nicht: "Kern will Steuern und Abgaben um fünf Milliarden Euro senken") --------------------------------------------------------------------- Kern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...