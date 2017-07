Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionsvize Michael Fuchs hat den von SPD-Chef Martin Schulz vorgestellten so genannten Zukunftsplan für Deutschland als unfinanzierbar kritisiert. "Investitionsoffensive, Chancenkonto, höhere Rentenzuschüsse, Ausbau der Ganztagsbetreuung - ich hätte gern von der SPD mal vorgerechnet, was das alles kostet und wer das bezahlen soll", sagte Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Das sind ja gut und gerne 60 Milliarden Euro an Mehrausgaben, die in dem SPD-Plan stehen", sagte Fuchs. "Das ist typisch SPD: Sie denkt sich ein Füllhorn aus, sagt aber nicht, wie der Staat das finanzieren soll", sagte der CDU-Politiker. Zum von der SPD geplanten Chancenkonto für Arbeitnehmer sagte Fuchs: "Weiterbildung lässt sich am besten mit den Unternehmen organisieren, nicht durch staatlichen Dirigismus."



