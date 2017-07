Der größte Fleischkonzern der Welt hat in seinem Heimatland Brasilien systematisch Inspekteure von Schlachthäusern bestochen. Sie erhielten monatlich bis zu 6.000 Dollar. Die EU droht mit einem Importstopp.

Unpassender hätte die Nachricht nicht kommen können: Letzte Woche versuchte Eumar Novacki, brasilianischer Staatssekretär aus dem Landwirtschaftsministerium, in Genf europäische Importeure davon zu überzeugen, dass brasilianisches Fleisch streng kontrolliert werde und deshalb unbedenklich importiert werden könne. Doch dann berichteten Medien in Brasilien, dass der in einen Korruptionsskandal verwickelte Fleischkonzern JBS nach eigenen Angaben mehr als 200 Inspekteure von Schlachthäusern geschmiert haben soll - über Jahre und mit monatlich festen "Gehältern" zwischen umgerechnet 300 bis 6.000 Dollar.

Der geständige JBS-Besitzer Wesley Batista hat sich in seiner Kronzeugenaussage verpflichtet, in den nächsten Wochen die Liste der geschmierten Inspekteure zu liefern. Staatssekretär Novacki deutete an, dass vermutlich noch weitere Konzerne ähnlich vorgegangen seien.

In der Hauptstadt Brasilia forderte die EU-Botschaft genauere Erklärungen. In Brüssel sagte ein Sprecher der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dass man die Ereignisse begleite und die notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die EU-Bürger zu schützen. Eine Kommission der EU hatte kürzlich Mängel im brasilianischen Exportsystem für Fleisch festgestellt, vor allem für Geflügel, nicht jedoch für Rindfleisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...