Aperol Spritz? Das sowas von gestern! Welche Drinks derzeit besonders gern getrunken werden - und warum sie Wirten die Kasse füllen.

Was für Kleidung gilt, das gilt auch für Getränke: Moden kommen und gehen. Im Sommer 2015 trank man noch Aperol Spritz, im darauffolgenden Jahr musste es ein Hugo sein. Aktuell sind Gin Tonics, am besten mit seltenen Craft Gins gemixt, wieder in, nun ja: aller Munde. Was kommt als Nächstes?

Vom Comeback des großmütterlichen Eierlikörs bleiben wir derzeit zum Glück noch verschont. Doch dass derzeit vor allem klassische Cocktails ihr Comeback feiern, dürfte jeder gemerkt haben, der nicht nur zum Teetrinken in eine Bar geht. Wobei: Niemand sagt heute mehr Cocktail. Wer etwas auf sich hält, der spricht von Highballs.

Wo genau die inhaltliche Demarkationslinie zwischen einem Cocktail und einem Highball verläuft, können auch die trinkfestesten Spirituosenkenner nicht genau sagen. Charakteristisch für den Highball ist aber, dass er erfrischend prickelt und in einem hohen, zylinderförmigen Glas daherkommt. Highballs bestehen ...

