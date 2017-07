STUTTGART (Dow Jones)--Elmar Degenhart, der Chef des Bosch-Rivalen Continental, geht davon aus, dass saubere Diesel teurer werden als die herkömmlichen Autos: "Je nach Fahrzeug ist mit Zusatzkosten von mehreren 100 bis 1000 Euro zu rechnen", sagte er gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagsausgaben).

"Das Problem ist die Abgasnachbehandlung bei niedrigen Temperaturen", sagte Degenhart. Derzeit seien viele Hersteller wegen des sogenannten Thermofensters in der Kritik: "Wenn wir aber die Systeme heizen, dann wird das Problem kleiner". Continental liefere zum Beispiel beheizbare Katalysatoren an die Industrie. Für kleine Fahrzeuge unter 1,6 Liter werde sich dies nicht rechnen.

"Dieses System funktioniert vielleicht nicht optimal bei minus 20 Grad Außentemperatur, aber mit ihm lassen sich die Stickoxid-Grenzwerte bei realen Fahrbedingungen und gleichzeitig sehr kalten Temperaturen von bis zu -7 Grad C einhalten". Auch Degenhart betonte, dass die herkömmlichen Antriebsformen noch lange nicht von der Bildfläche verschwinden: "Bei Lkw und Nutzfahrzeugen ist der Diesel ohne Alternative. Den Pkw-Diesel müssen wir sauberer machen".

Damit nimmt Degenhart den baden-württembergischen Wirtschaftsminister Winfried Kretschmann in Schutz, der vor Kurzem in einem heimlich mitgeschnittenen Video deutliche Kritik an seiner Partei geübt hat, die ab 2030 nur noch Elektroautos zulassen will. Von einigen hatte der Grünen-Politiker deswegen Prügel bezogen. "Er wurde zu Unrecht kritisiert", sagte Degenhart: "Es ist völlig realitätsfremd, eine solche Forderung aufzustellen.

Derzeit werden weltweit etwa 90 Millionen Pkw pro Jahr produziert - inklusive Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen unter sechs Tonnen. Bis 2025 werden wir etwa bei 110 Millionen Fahrzeugen liegen. Zu diesem Zeitpunkt werden weltweit circa 10 Prozent der Fahrzeuge rein elektrisch fahren. In China dürfte dieser Anteil bei etwa 20 Prozent liegen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2017 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.