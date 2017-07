Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt noch eine volle Amtszeit an der Spitze der Regierung an. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich für vier Jahre antrete", sagte die CDU-Chefin im ARD-Sommerinterview. Es wird am Sonntagabend im Ersten ausgestrahlt.

In der Vergangenheit war in Berlin immer wieder spekuliert worden, dass Merkel nach zwei Jahren einem Nachfolger Platz machen könnte. Dem widersprach sie deutlich. "Ich habe die feste Absicht, das auch genauso zu machen, wie ich es den Menschen gesagt habe", stellte sie klar. Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin.

July 16, 2017

