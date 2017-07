DÜSSELDORF (Dow Jones)--Leicht positive Nachrichten für die Luxusgüter-Branche hat Kim-Eva Wempe, Chefin des gleichnamigen Hamburger Juweliers und Uhrenhändlers. Gegenüber dem "Handelsblatt" sagte Wempe, für ihre eigenen 34 Filialen rechne sie dieses Jahr mit einem einstelligen Wachstum. Auch die Branche insgesamt werde "auf jeden Fall positiv" das Jahr beenden: "Die Krise des vergangenen Jahres scheint mir überwunden. Die Branche atmet wieder auf".

Auch Wempe hatte zuletzt vor allem das "wegbrechende China-Geschäft gespürt". Kaum seien in Peking die neuen Anti-Korruptionsgesetze verkündet gewesen, "brach auch der Tourismus ein. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Einerseits müssen mir die Einbrüche natürlich Sorgen machen. Andererseits glaube ich, dass die Führung in Peking auf dem richtigen Weg ist, um dem riesigen Land klare rechtliche Strukturen zu geben. Das hilft uns am Ende dann auch wieder".

Trotzdem sieht sie das Geschäft kritisch: "Der Markt für Händler von Uhren und Schmuck, wie wir es sind, ist gesättigt. Da erlebt man allenfalls noch Finanzinvestoren, die aufkaufen", sagte sie dem Handelsblatt. "Die Aurum-Gruppe in Großbritannien zum Beispiel steht aktuell zum Verkauf. Ebenso Tourneau in den USA. Da sind leider Akteure unterwegs, die Unruhe in den Markt bringen und sich nach wenigen Jahren achselzuckend wieder aus der Branche zurückziehen, von der sie eh nichts verstehen".

