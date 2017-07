Bio boomt und die Öko-Anbaufläche in Deutschland wird immer größer. Das politische Ziel von 20 Prozent der gesamten Agrarfläche ist trotzdem noch weit entfernt. In Brüssel wird nun über neue Bio-Bestimmungen diskutiert.

Immer mehr Landwirte in Deutschland setzen auf Bio-Produkte. Die Öko-Anbaufläche stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 Prozent auf 1,25 Millionen Hektar, bestätigte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Sonntag in Berlin einen Bericht der Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe. Damit werden 7,5 Prozent aller Ackerflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...