Anecoop startet Sommersaison mit einer intensiven Kampagne zur Förderung seiner kernlosen Bouquet-Wassermelone, die zwischen Juni und Juli laufen wird. Die Kampagne, die sich an den Endverbraucher richtet, wurde in einigen Provinzen Spaniens und auch in Frankreich gestartet. Foto Anecoop Es ist eine Werbung mit einem "zugesicherten Geschenk", das aus dem Erlebnis besteht,...

Den vollständigen Artikel lesen ...