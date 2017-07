Einladend, modern und kundenfreundlich: Nach dem Abriss des alten (ehemaligen Familia-) Marktes im Februar eröffnet der neue SPAR-Supermarkt in Wolfurt am Sternenplatz in einem völlig neuen Ladendesign und bietet auf rund 600 m² ein Frische- und Feinkostparadies der Extraklasse. Marktleiterin Manuela Roidinger und ihr Team begrüßen ihre Kunden ab Donnerstag, 13. Juli...

