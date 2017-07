KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Türkei:

"Vier Millionen türkischstämmige Menschen leben in der Bundesrepublik, zahlreiche deutsch-türkische Ehen wurden geschlossen, Türken sind in Parteien, Gewerkschaften, Verbänden aktiv. Diese Verbindungen werden bleiben, und keine Vogel-Strauß-Politik in Berlin kann das ändern. Es sind diese Netzwerke, die jetzt dafür sorgen, dass sich Deutschland zum Zentrum der türkischen Exil-Opposition entwickelt. Das wird Erdogan uns nie verzeihen. Deshalb versucht er auch, die sozialen Bande zwischen unseren Geschwister-Nationen zu zerstören."/yyzz/DP/he

AXC0007 2017-07-17/05:35