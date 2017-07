MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zum 'Deutschlandplan':

"Ernsthaft kann nach dem gestrigen Sonntag keiner mehr behaupten, dass bei der Bundestagswahl im September alle irgendwie ja doch dasselbe wollen. Martin Schulz will einiges anders machen. Angla Merkel hingegen setzt auf Konstanz. Am Ende wird es darauf ankommen, wer in der heißen Phase des Wahlkampfes, am besten für sich und sein Modell mobilisiert. Die Alternativen sind nun jedenfalls klar: Kontinuität gegen Veränderung. Eine schwierige Entscheidung."/yyzz/DP/he

AXC0008 2017-07-17/05:35