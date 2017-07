FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 21. Juli:

MONTAG, DEN 17. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/17 04:00 CHN: BIP Q2/17 11:00 D: VDMA Baden-Württemberg Jahres-Pk, Stuttgart 14:30 USA: Empire State Bericht 07/17 22:05 USA: Netflix Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Blackrock Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE EU: Brexit-Verhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Union. Es ist der Start der zweiten Verhandlungsrunde, die bis Donnerstag angesetzt ist. Erstmals geht es um konkrete inhaltliche Fragen wie die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der Europäischen Union. 12:00 D: Sommerempfang der IHK Rostock mit Festrede Bundeskanzlerin Angela Merkel, Stralsund EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel D: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) spricht zum Thema "Fake News und Hate Speach" im Social Web - was der Staat dagegen tun kann und muss

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 18. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 GB: Rio Tinto Q2 Operation Report 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/17 06:45 CH: Kuehne+Nagel Halbjahreszahlen 07:00 CH: Novartis Q2-Zahlen 07:30 S: Ericsson Q2-Zahlen 08:00 D: Zalando Q2 Trading Update 08:00 N: Yara Q2-Zahlen 10:30 GB: Verbraucherpreise 06/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17

11:55 USA: Unitedhealth Group Q2-Zahlen 12:40 USA: Johnson & Johnson Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q2-Zahlen 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/17 22:00 USA: IBM Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Telekom Austria Q2 Trading Statement AST: Cimic Halbjahreszahlen D: Munich Re Halbjahresbericht zu Naturkatastrophen E: Enagas Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson Q2-Zahlen USA: Lockheed Martin Q2-Zahlen USA: United Continental Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Urteil im Rechtsstreit zwischen Gillette und Wilkinson über Nachahmerklingen. LG Düsseldorf 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum deutschen Mitbestimmungsgesetz 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu den Prognosen der Dax-Konzerne

MITTWOCH, DEN 19. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 AST: BHP Billiton Jahresbericht Produktion 07:00 NL: ASML Holding Halbjahreszahlen 07:00 S: Tele2 Q2-Zahlen 07:20 S: Volvo AB Q2-Zahlen 08:00 GB: Wizz Air Q1-Zahlen 10:05 USA: T-Mobile US Q2-Zahlen 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:55 USA: Morgan Stanley Q2-Zahlen

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 06/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

22:00 USA: American Express Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa Q2-Zahlen 22:15 USA: Qualcomm Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Electrolux Q2 Interim Statement USA: U.S. Bancorp Q2-Zahlen USA: Steel Dynamics Q2-Zahlen USA: Diebold Nixdorf Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München

DONNERSTAG, DEN 20. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 CH: Givaudan Halbjahreszahlen 06:45 CH: ABB Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CH: Panalpina Q2-Zahlen 07:00 D: ADVA Optical Q2-Zahlen 07:00 D: SAP Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 D: Hella Jahreszahlen 07:00 D: Software Q2-Zahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 1. Halbjahr 07:30 D: Krones Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DK: Danske Bank Halbjahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 06/17 08:00 GB: Easyjet Q3-Zahlen 08:00 GB: Unilever Halbjahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Q2 Production Report 08:15 D: Amadeus Fire Q2-Zahlen 09:00 E: Iberdrola Halbjahreszahlen 09:00 FIN: Fortum Halbjahreszahlen 10:00 D: Südzucker Hauptversammlung, Mannheim 10:00 EU: Leistungsbilanz 05/17 11:00 EU: Öffentliches Defizit Q1/17

11:00 D: Verband der Chemischen Industrie Halbjahres-Pk, Frankfurt

12:00 USA: Danaher Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q2-Zahlen

13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 07/17 16:00 USA: Frühindikatoren 06/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 07/17 20:05 USA: Visa Q3-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q4-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 07/17

D: Schaeffler Capital Markets Day CH: Actelion Halbjahreszahlen F: Valeo Halbjahreszahlen F: Remy Cointreau Q1 Umsatz J: BoJ Zinsentscheid S: Nordea Q2-Zahlen S: Volvo Cars Halbjahreszahlen S: Telia Company AB Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn zu Programm für die Güterbahn DB Cargo und zur Besetzung der beiden vakanten Vorstandsposten Digitalisierung/Technik sowie Güterverkehr/Logistik 09:30 LU: Urteil des EU-Gerichts zu Sanktionen gegen Zentralafrikas Diamantenverkauf in Europa 10:30 D: Jahres-Pk des Forum Fairer Handel u.a. mit Vorstellung der Branchenzahlen für das Geschäftsjahr 2016 10:30 D: Vorstellung des Huawei Sonnenwagens mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks

FREITAG, DEN 21. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 CH: BB Biotech Halbjahreszahlen 07:00 NL: Philips Lighting Halbjahreszahlen 08:00 GB: Vodafone Q1 Trading Update 08:00 S: SKF Halbjahreszahlen 08:00 S: Svenska Cellulosa Q2-Zahlen

10:00 EU: EZB Ergebnisse der Konjunkturumfrage

12:30 USA: General Electric Q2-Zahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q2-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger LTD Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Sartorius Q2-Zahlen F: Hermes Q2 Umsatz F: Faurecia Q2-Zahlen USA: Honeywell International Q2-Zahlen

EU: Fitch Ratingergebnis Dänemark, Spanien, Türkei EU: S&P Ratingergebnis Tschechien, Griechenland EU: Moody's Ratingergebnis Dänemark, Estland EU: DBRS Ratingergebnis Deutschland

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Pk Bitkom und BfV "Wirtschaftsschutz in der digitalen Welt" Mit Hans-Georg Maaßen, Präsident des BfV. Der Bitkom stellt Ergebnisse einer Studie zu den Gefahren von Cyberattacken auf die deutsche Wirtschaft vor 11:00 D: Vierte Verhandlungsrunde im Tarifstreit für rund 100 000 Beschäftigte im Einzelhandel Rheinland-Pfalz

