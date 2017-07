Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek gab heute die Lancierung des weltweit ersten Handrail UV LED Sterilizer (UV-LED-Sterilisator für Handläufe) bekannt, der Keime von Handläufen an Rolltreppen durch den Einsatz von leistungsstarkem UV-Licht (ultraviolette Strahlen) vollständig beseitigen kann.



Foto: http://www.lginnotek.co.kr/upload/news/2017071417284388.jpg



Die Handläufe von Rolltreppen und Fahrsteigen sind sehr anfällig für Infektionsrisiken aufgrund der Tatsache, dass sie ständig mit den Händen von Tausenden von Menschen pro Tag in Kontakt kommen können.



Bis jetzt gab es keine vernünftigen Maßnahmen zur Desinfektion außer das zwei bis drei Mal pro Tag anfallende Abwischen mit Putztüchern. Aus diesen hygienischen Gründen zögern manche Menschen auch, sich an den Handläufen festzuhalten.



LG Innotek ist es gelungen, einen Sterilisator für Handläufe zu entwickeln, der die Handläufe kontinuierlich während des Betriebs einer Rolltreppe desinfizieren kann und der außerdem bequem installiert und gesteuert werden kann. Das Herzstück bei dieser Entwicklung ist die UV-LED-Technologie des Unternehmens.



Der Handrail UV LED Sterilizer beseitigt 99,99 % der Keime von den Oberflächen eines Handlaufs, und zwar genau bevor eine Person seine oder ihre Hand auf den Handlauf legt. Der Sterilisator wird auf dem vorderen Teil des Handlaufs montiert und zielt mit Strahlen auf den Handlauf-Teil ab, der diesen Punkt durchläuft.



Das Produkt blockiert die Ausbreitung aller Quellen möglicher Infektionen durch eine vollständige Zerstörung der DNA von Keimen mithilfe von UV-LED-Licht mit einer Wellenlänge von 278 Nanometern (nm). Für den menschlichen Körper ist das Produkt harmlos, da keinerlei Chemikalien oder Schwermetalle verwendet werden.



Darüber hinaus ist der Handrail UV LED Sterilizer sehr einfach zu installieren. Man muss den Sterilisator lediglich auf einem Bereich in der Größe eines DIN A4-Blatts befestigen, ohne dass Änderungen an der bestehenden Anlage notwendig sind. Wenn die Rolltreppe in Betrieb genommen wird, nimmt der Sterilisator ebenfalls sofort seine Arbeit auf.



Eine weitere besondere Leistung des Sterilisators besteht darin, dass es sich um ein drahtloses Gerät handelt, das keine Stromversorgung erfordert. Es fallen keinerlei Stromkosten für dieses Produkt an, da der Betrieb auf selbst generiertem Strom basiert, den das Gerät aus der Bewegungsenergie des Handlaufs gewinnt.



Die Leistungen und die Sicherheit des Handrail UV LED Sterilizer sind bereits von offiziellen Institutionen auf der ganzen Welt bestätigt worden. Das Produkt hat die CE-Zertifizierung von der Europäischen Union und die KC-Zertifizierung von Südkorea erhalten.



Die Vertreter des Unternehmens erklärten: "Wir haben hier ein innovatives Produkt geschaffen, das gleichzeitig die Hygiene und die Sicherheit verbessert."



