The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5F8A XFRA CA30252U3038 FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS EQ00 EQU EUR N

CA IS31 XFRA IE00BYX8XD24 ISHSVI-E.S+P500MIN.V.EOHA EQ00 EQU EUR Y

CA 1DB XFRA IT0001044996 DOBANK S.P.A. EQ00 EQU EUR Y

CA D5P XFRA NL0012328801 DP EURASIA N.V. EO 0,12 EQ00 EQU EUR N