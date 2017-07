The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1X26F4 DT.PFBR.BANK PF.R.15209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J8S0 DZ BANK IS.A449 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB19S7 LB.HESS.-THR. INFL. 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JL2 HSH NORDBANK IS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB63N4 NORDLB 2 PHASEN-BD. 33/11 BD01 BON EUR N

CA GZFQ XFRA FR0011289222 ENGIE 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NZADBDT003C3 ASIAN DEV. BK 2017 BD01 BON NZD N

CA XFRA DE000HV5LWD9 UC-HVB CLN PETROBRAS 17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796KB41 US TREASURY BILL 07/20/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USE11805AN38 BBVA SA 07/17 REGS BD02 BON USD N