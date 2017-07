The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1WD11 ERSTE GP BNK 17-22MTN1558 BD00 BON USD N

CA XFRA CH0361533067 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-25 496 BD00 BON CHF N

CA N2EB XFRA DE000A2GSDW1 NIEDERS.SCH.A.17/20 A.873 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA63 DZ BANK IS.A772 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LAR3 DEKA FESTZINS ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QB1 NORDLB MTN 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG82296AB34 SMBC AVIAT.C.F.17/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USP2205JAQ33 CENCOSUD 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU98832AK15 ZAYO GRP/ZAYO CAP.17/27 2 BD01 BON USD N

CA XFRA US064159JY30 BK NOVA SCOTIA 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US50066CAM10 KOREA GAS 17/22 REGS MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US50066CAN92 KOREA GAS 17/27 REGS MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US565849AP16 MARATHON OIL 2027 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1642682410 SOFTBANK GROUP 17/UND. BD03 BON USD N

CA XFRA XS1642686676 SOFTBANK GROUP 17/UND. BD03 BON USD N

CA XFRA XS1644428614 CNAC (HK) FIN. 17/20 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1644429695 CNAC (HK) FIN. 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1644429935 CNAC (HK) FIN. 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1647814968 UNITED GROUP 17/22 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1647815775 UNITED GROUP 17/24 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1647816823 UNITED GROUP 17/23 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1649193072 BCO SANTANDER 17/27 MTN BD03 BON AUD N

CA XFRA XS1649504096 INTL FIN. CORP. 17/27 MTN BD03 BON MXN N

CA XFRA XS1649634034 BUENOS AIR. 17/23 REGS BD03 BON EUR N