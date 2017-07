FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 1.557 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.324 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.373 EUR

1RW XFRA AU000000RWH6 ROYAL WOLF HLDGS LTD 0.018 EUR

XFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %

LU9K XFRA LU0858224032 DJE CONCEPT PA 2.250 EUR

0RE XFRA ES0105131009 PARQUES REUN.SER.CE.EO-,5 0.248 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.113 EUR