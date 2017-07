FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CS8 XFRA CA2267521037 CRITICAL CONTROL EN. SVCS

ULF1 XFRA GB00BZ6D6J81 TOWER RESOURCES LS-,01

5F8 XFRA CA30252U1057 FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS

UV7 XFRA AU000000NHL8 NOVITA HEALTHCARE