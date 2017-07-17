FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CAT1 XETR US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.683 EUR
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