Bern - Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat bei seinem Besuch in Saudi-Arabien heikle Themen wie die momentan angespannte Lage im Golf, die Menschenrechte und die Stellung der Frauen thematisiert.

"Wir waren positiv überrascht, mit welcher Offenheit die Diskussionen geführt wurden", sagte ein Sprecher im Nachgang zu den Gesprächen am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Schneider-Ammann habe die Gelegenheit genutzt, den Gesprächspartnern seine Besorgnis über die Lage am persischen Golf darzulegen, heisst es in einer Mitteilung des Eidg. Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Er habe an eine Lösung im Dialog appelliert. Zudem habe er mit Nachdruck die Mediationsbemühungen des Emirs von Kuwait und anderen Staaten begrüsst, welche auch die Schweiz unterstütze.

Im Interview mit dem "SonntagsBlick" sagte Schneider-Ammann zuvor, dass die Schweiz bereit sei, gute Dienste zu leisten, wenn es von den betroffenen Parteien ...

