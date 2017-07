FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse zum Beginn der neuen Handelswoche leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 12 655 Punkte.

An den asiatischen Börsen zeigten die Kurse nur wenig Bewegung. Auch die im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsene chinesische Wirtschaft sorgte nicht für größere Aktienkäufe.

Die Anleger dürften sich verstärkt der Berichtssaison in den USA widmen, die im weiteren Verlauf der Woche an Schwung gewinnt. Impulse dürfte es jedoch erst am Dienstag geben, wenn unter anderen die Bank of America , Goldman Sachs sowie der Technologiekonzern IBM und der Konsumgüter- und Pharmaproduzent Johnson & Johnson ihre Quartalszahlen vorlegen./bek/das

