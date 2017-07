lastminute.com group mit Wechsel im Management

Amsterdam / Chiasso, 17. Juli 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), ein führender europäischer Onlineanbieter für Reisen und Freizeit, gibt bekannt, dass Finanzchef Stefano Biffi das Unternehmen per 1. Oktober 2017 verlassen wird, um eine neue Herausforderung anzugehen.

Stefano Biffi wird um eine reibungslose und effiziente Übergabe besorgt sein und den CEO wie auch den COO der Gruppe beim Auswahlprozess für die Nachfolge unterstützen.

Fabio Cannavale, Chief Executive Officer, sagte: "Stefano Biffi hat sich in einer Phase der Reorganisation des Unternehmens und der Finanzabteilung stark engagiert. Ich danke ihm für seine Arbeit und wünsche ihm viel Erfolg in der Zukunft. "

Die detaillierten Halbjahresresultate 2017 werden wie geplant am 10. August veröffentlicht werden. Um 10:00 Uhr MEZ wird an dem Tag eine Telefonkonferenz für Investoren stattfinden.

(lastminute.com: http://www.lastminutegroup.com/) gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Die Unternehmensgruppe erreicht monatlich 43 Millionen Benutzer, die ihre Ferien und Freizeitaktivitäten über die Websites und die mobilen Apps der Gruppe, die in 17 Sprachen und 40 Ländern zur Verfügung stehen, suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch Support- und Serviceangebote zu bereichern, wann immer diese nachgefragt werden. (lastminute.com N.V: http://www.lastminutegroup.com/)( . : http://www.lastminutegroup.com/) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.