Silkeborg, Demark, 2017-07-17 07:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- The share buy-back programme runs from 1 March 2017 to 29 September 2017. In this period Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 500 million, cf. company announcement No. 4/2017 of 1 March 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:



Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 921,000 359.18 330,804,100 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 10 July 2017 2,500 385.55 963,875 -------------------------------------------------------------------------------- 11 July 2017 2,500 386.71 966,775 -------------------------------------------------------------------------------- 12 July 2017 2,700 388.00 1,047,600 -------------------------------------------------------------------------------- 13 July 2017 3,000 386.88 1,160,640 -------------------------------------------------------------------------------- 14 July 2017 4,000 386.16 1,544,640 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 935,700 359.61 336,487,630 programme --------------------------------------------------------------------------------



With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 6,816,655 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 7.17% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Volume Price Venue Time CET 150 387.6 XCSE 20170714 9:18:46.620000 60 387.6 XCSE 20170714 9:18:46.620000 122 387.6 XCSE 20170714 9:18:46.620000 13 387.6 XCSE 20170714 9:18:46.620000 5 387.6 XCSE 20170714 9:18:46.620000 298 387.8 XCSE 20170714 10:28:36.878000 52 387.8 XCSE 20170714 10:28:36.878000 323 388 XCSE 20170714 10:46:52.240000 8 388 TRQX 20170714 10:46:52.249000 19 388 TRQX 20170714 10:46:52.250000 11 387.3 TRQX 20170714 11:15:07.246000 139 387.3 XCSE 20170714 11:15:07.256000 150 387.1 XCSE 20170714 13:03:19.036000 34 386.6 XCSE 20170714 13:43:41.444000 90 387 XCSE 20170714 13:54:21.864000 113 387 XCSE 20170714 13:54:21.865000 97 387 XCSE 20170714 13:54:21.865000 108 386.9 XCSE 20170714 13:54:46.526000 8 386.9 XCSE 20170714 13:54:49.015000 148 386.6 XCSE 20170714 14:06:35.007000 168 386.6 XCSE 20170714 14:06:35.007000 201 385.8 XCSE 20170714 14:29:48.214000 99 385.8 XCSE 20170714 14:29:55.823000 284 384.2 XCSE 20170714 14:51:01.176000 150 384.3 XCSE 20170714 15:17:00.715000 50 384.3 XCSE 20170714 15:17:09.885000 32 384.7 XCSE 20170714 15:27:24.763000 200 384.7 XCSE 20170714 15:28:22.295000 14 384.7 XCSE 20170714 15:28:22.295000 54 384.7 XCSE 20170714 15:28:22.295000 48 384.5 XCSE 20170714 15:53:31.495000 64 384.5 XCSE 20170714 15:53:31.495000 188 384.5 XCSE 20170714 15:53:31.517000 250 384.9 XCSE 20170714 16:09:25.976000 200 385.2 XCSE 20170714 16:23:18.062000 50 385.2 XCSE 20170714 16:23:18.062000 11 387 XCSE 20170713 9:13:51.967000 89 387 XCSE 20170713 9:13:51.967000 11 387.1 XCSE 20170713 9:34:29.816000 39 387.1 XCSE 20170713 9:36:43.824000 100 387.1 XCSE 20170713 9:36:43.824000 88 387.3 XCSE 20170713 9:51:03.954000 112 387.3 XCSE 20170713 9:51:03.955000 200 387.5 XCSE 20170713 10:04:42.171000 14 387.3 XCSE 20170713 10:32:00.145000 136 387.3 XCSE 20170713 10:32:09.208000 200 386.5 XCSE 20170713 11:14:36.940000 150 387.5 XCSE 20170713 12:09:30.808000 150 386.9 XCSE 20170713 13:08:38.955000 200 386.6 XCSE 20170713 13:14:04.336000 177 386.2 XCSE 20170713 14:30:28.801000 73 386.2 XCSE 20170713 14:30:28.812000 10 386.8 TRQX 20170713 14:50:42.122000 5 386.8 BATE 20170713 14:50:42.122000 112 386.8 XCSE 20170713 14:50:42.132000 23 386.8 CHIX 20170713 14:50:42.142000 97 386.5 XCSE 20170713 14:55:23.846000 24 386.5 XCSE 20170713 14:55:23.847000 79 386.5 XCSE 20170713 15:00:30.873000 19 387.3 XCSE 20170713 15:44:46.169000 8 387.3 XCSE 20170713 15:44:46.169000 33 387.3 XCSE 20170713 15:44:46.205000 240 387.3 XCSE 20170713 15:44:59.361000 200 387 XCSE 20170713 15:54:17.590000 175 386.3 XCSE 20170713 16:31:18.389000 23 386.3 XCSE 20170713 16:31:18.389000 16 386.3 CHIX 20170713 16:31:18.389000 86 386.3 CHIX 20170713 16:31:18.389000 70 386.8 XCSE 20170713 16:36:40.072000 30 386.8 XCSE 20170713 16:36:40.072000 11 388.3 BATE 20170712 9:20:37.187000 16 388.3 CHIX 20170712 9:20:37.187000 38 388.3 CHIX 20170712 9:20:37.187000 23 388.3 TRQX 20170712 9:20:37.188000 31 388.3 XCSE 20170712 9:20:37.198000 231 388.3 XCSE 20170712 9:20:37.198000 129 388 XCSE 20170712 9:24:49.422000 21 388 XCSE 20170712 9:24:49.422000 200 387.6 XCSE 20170712 9:36:20.615000 17 387.3 XCSE 20170712 9:46:23.528000 133 387.3 XCSE 20170712 9:46:23.528000 142 386.8 XCSE 20170712 10:16:34.791000 8 386.8 XCSE 20170712 10:16:34.791000 100 387.4 XCSE 20170712 10:37:12.294000 500 388.6 XCSE 20170712 13:15:43.768000 136 388.9 XCSE 20170712 14:57:05.764000 264 388.9 XCSE 20170712 14:57:05.764000 98 387.6 XCSE 20170712 15:07:23.301000 202 387.6 XCSE 20170712 15:07:23.301000 59 387.8 XCSE 20170712 15:09:54.053000 23 387.8 XCSE 20170712 15:09:54.053000 118 387.8 XCSE 20170712 15:09:54.053000 100 387 XCSE 20170712 16:22:47.063000 100 387.3 XCSE 20170712 16:27:39.602000 150 385.1 XCSE 20170711 9:03:04.734000 400 385.4 XCSE 20170711 9:03:04.734000 100 385.4 XCSE 20170711 9:03:04.734000 73 385.6 XCSE 20170711 12:26:28.503000 77 385.6 XCSE 20170711 12:26:28.503000 500 387.3 XCSE 20170711 15:00:39.706000 11 387.7 XCSE 20170711 15:20:55.788000 389 387.7 XCSE 20170711 15:21:00.061000 37 387.2 XCSE 20170711 15:59:38.153000 13 387.2 XCSE 20170711 16:00:27.979000 36 387.2 XCSE 20170711 16:01:11.920000 120 387.2 XCSE 20170711 16:01:11.920000 194 387.2 XCSE 20170711 16:01:11.920000 117 387 XCSE 20170711 16:10:25.038000 33 387 XCSE 20170711 16:10:25.038000 51 387.1 XCSE 20170711 16:27:17.486000 49 387.1 XCSE 20170711 16:27:17.486000 150 387.3 XCSE 20170711 16:37:19.343000 100 385.5 XCSE 20170710 9:15:16.900000 65 385.9 XCSE 20170710 9:28:56.143000 135 385.9 XCSE 20170710 9:28:56.143000 100 385.7 XCSE 20170710 9:39:56.958000 100 385.2 XCSE 20170710 9:47:24.754000 150 384.8 XCSE 20170710 11:08:26.335000 2 384.6 XCSE 20170710 11:23:07.026000 98 384.6 XCSE 20170710 11:27:21.171000 100 385 XCSE 20170710 11:40:22.810000 150 385.5 XCSE 20170710 13:09:26.274000 82 385.5 XCSE 20170710 14:24:46.934000 67 385.5 XCSE 20170710 14:24:46.934000 1 385.5 XCSE 20170710 14:24:46.969000 214 386 XCSE 20170710 14:41:32.469000 86 386 XCSE 20170710 14:41:32.469000 150 385.7 XCSE 20170710 15:07:53.356000 150 385.7 XCSE 20170710 15:40:58.360000 214 385.5 XCSE 20170710 15:54:30.428000 36 385.5 XCSE 20170710 15:54:30.428000 100 385.6 XCSE 20170710 16:04:25.169000 50 385.6 XCSE 20170710 16:07:49.567000 118 385.7 XCSE 20170710 16:15:17.803000 32 385.7 XCSE 20170710 16:15:17.803000 97 385.7 XCSE 20170710 16:35:26.282000 103 385.7 XCSE 20170710 16:35:26.282000



