BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 41 (42) EUR EXANE BNP STARTET METRO (CECONOMY) MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 10,50 EUR KEPLER CHEUVREUX SENKT COMMERZBANK AUF 'HOLD' (BUY) KEPLER CHEUVREUX STARTET METRO WHOLESALE & FOOD MIT 'BUY' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 100 (84) EUR - 'BUY' MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 16,50 (17,30) EUR RBC SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 102 (105) EUR S&P GLOBAL BELÄSST GEA GROUP AUF STRONG SELL - ZIEL 30 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 23,30 (24,00) EUR - 'BUY' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...Den vollständigen Artikel lesen ...