Die Siemens-Aktie hat eine ausgedehnte Korrektur hinter sich und dürfte bald wieder nach oben durchstarten. Die sinkenden Umsätze in der Kraftwerks- und Gassparte, die verstärkten Investitionen in die Sparte Digital Factory und die Restrukturierung im Prozessindustrie-Bereich stellt denKonzern ganz neu auf und macht ihn zukunftsfähig. Dieser Prozess läuft seit langem und scheint immer mehr Erfolg zu haben. Die Aktie ist gewiss kein Sprinter, aber ein solider Marathonläufer, was sie für eine Hebelspekulation prädestiniert. Konsolidierungsphasen gilt es hier konsequent auszunutzen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 28 vom 15.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info