Die neue Börsenwoche hat es in sich. Zahlreiche Großkonzerne öffnen ihre Bücher und wagen neue Prognosen. Zudem warten die Markteilnehmer mit Spannung auf Mario Draghis Worte bei der EZB-Sitzung am Donnerstag.

Beflügelt von Wirtschaftsdaten aus China dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag in positivem Terrain starten. Der Dax war am Freitag 0,1 Prozent schwächer aus dem Handel bei 12.631,72 Punkten aus dem Handel gegangen.Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als von Experten vorhergesagt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 6,9 Prozent zu. Das entspricht dem Wachstum des Vorquartals, während Analysten 6,8 Prozent prognostiziert hatten.Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans - wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde - stieg um 0,4 Prozent.Die US-Börsen hatten am Freitag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg 0,4 Prozent auf 21.637 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,5 Prozent auf 2459 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 6312 Punkte.

Es ist ein Seitwärtstrend auf hohem Niveau: Im Juni hatte der Dax noch ein Allzeithoch von 12.952 Punkten erzielt, war danach bis auf 12.316 Zähler zurückgefallen. In der abgelaufenen Handelswoche schaffte es der deutsche Leitindex zwar wieder über die Hürde von 12.600 Punkten. Vom Sprung auf ein neues Rekordhoch bleibt das Börsenbarometer ...

