FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft hat im zweiten Quartal mit einem stabilen Wachstumstempo zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent und damit so schnell wie im ersten Quartal. Ökonomen hatten mit 6,8 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum auf saisonal bereinigter Basis 1,7 Prozent nach 1,3 Prozent im ersten Quartal. Robuste Exporte und ein solider Konsum glichen dabei schwächere Investitionen aus. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal besteht kaum ein Zweifel, dass China das Wachstumsziel 2017 von "rund 6,5 Prozent" erreichen wird, obwohl einige Ökonomen eine leichte Verlangsamung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte erwarten. "Obwohl die chinesische Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte besser als erwartet abgeschnitten hat, ist eine Verlangsamung unausweichlich", sagte Ökonom Zhou Hao von der Commerzbank. Auch die Industrieproduktion legte zuletzt deutlicher zu als erwartet, wie aus aktuellen Daten hervorgeht. Sie kletterte im Juni um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai hatte das Wachstum noch 6,5 Prozent betragen. Volkswirte hatte für Juni ebenfalls mit 6,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vormonat betrug das Plus 0,81 Prozent. Der Einzelhandelsumsatz wuchs um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach 10,7 Prozent im Mai. Die Anlageinvestitionen in den Städten legten in den ersten sechs Monaten um 8,6 Prozent zu, ebenso wie im Zeitraum Januar bis Mai.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Ökoworld Vorzüge: 0,51 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Juni Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj Vorabschätzung: +1,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj -US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +15,0 zuvor: +19,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.457,00 0,04 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.218,75 -0,11 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.631,72 -0,08% DAX-Future 12.646,00 -0,03% XDAX 12.654,24 -0,03% MDAX 25.162,38 +0,33% TecDAX 2.298,90 +0,44% EuroStoxx50 3.525,94 -0,05% Stoxx50 3.168,28 +0,14% Dow-Jones 21.637,74 +0,39% S&P-500-Index 2.459,27 +0,47% Nasdaq-Comp. 6.312,47 +0,61% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,08% -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start in die neue Handelswoche an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. Viele Vorlagen deuteten eher auf eine Seitwärtsbewegung hin. "Der Markt muss erst einmal konsolidieren", sagt ein Händler. Die US-Futures hätten am späten Freitagabend bereits auf leichte Gewinnmitnahmen gedeutet, nachdem sie den Tag über stark gelaufen seien. Gesucht waren vor allem Chip-Aktien, die auch in Europa gut laufen sollten. Daneben waren Nahrungsmittel-, Telekom- und Gesundheits-Werte gesucht, was keine klaren Sektortrends erkennen lasse. Grundsätzlich positiv wirke aber das gute BIP aus China. Vor allem für die bereits angesprungenen Aktien der Rohstoffbranche dürfte dies ein weiterer Kurstreiber sein. Der Roh- und Grundstoffsektor wird fest erwartet. Im Fokus stehen aber die Finanzwerte. "Die deutsche 10-Jahresrendite sieht nach einem weiteren Sprung nach oben aus", so der Händler. Nach aktuell 0,596 Prozent sei ein Sprung bis 0,75 Prozent möglich. Dies müsse der Markt erst verdauen. Wichtigstes Datum des Tages sei daher die Inflation in der Eurozone. Selbst bei Banken sei nun aber fraglich, ob der Sektor positiv auf einen Zins- und Inflationsanstieg reagieren werde, da die Quartalszahlen von Citigroup und Wells Fargo operativ eher enttäuscht hätten.

Rückblick: Knapp behauptet - Auf kein gutes Echo sind die ersten Geschäftszahlen der großen US-Bankenhäuser gestoßen. Diese fielen zwar auf den ersten Blick nicht schlecht aus, überzeugten aber nicht im Detail. Daneben missfielen auch die jüngsten US-Wirtschaftsdaten. Der europäische Bankensektor gab um 0,5 Prozent nach. Deutsche Bank büßten 0,9 Prozent ein und Commerzbank 1,2 Prozent. Für den Rohstoffsektor ging es 1,4 Prozent nach oben, für den Ölsektor um 0,5 Prozent. Hintergrund waren anziehende Rohstoff- und Ölpreise. Stützend wirkten Spekulationen über ein Opec-Treffen in der kommenden Woche. Die Aktie des Baukonzerns Skanska rutschte um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Abschreibungen in Höhe von 780 Millionen Kronen angekündigt. Weiter nach unten ging es mit Abschlägen von 0,3 Prozent für Astrazeneca. Die Spekulationen über den Abgang von CEO Pascal Soriot haben den Pharmakonzern durcheinandergewirbelt. Angeblich soll Soriot zu Teva wechseln. Auf einen möglichen Wechsel reagierten Analysten wenig begeistert.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Unter den Gewinnern ragten Morphosys mit einem Plus von 7 Prozent heraus. Grund war eine US-Zulassung für die Johnson & Johnson-Tochter Janssen für ein Medikament gegen Schuppenflechte namens Tremfya. Dadurch erhält auch Morphosys als früherer Partner von Janssen eine Meilensteinzahlung. Norma profitierten von Anschlusskäufen und zogen 4,5 Prozent an. Das Unternehmen hatte am Vortag die Prognosen angehoben. Darauf haben zahlreiche Analysten ihre Schätzungen erhöht. Naga gaben erneut einen großen Teil der jüngst aufgelaufenen Gewinne ab. Der Kurs brach um weitere fast 20 Prozent auf 8,40 Euro ein. Der Kurs war am Donnerstag bis auf 15,99 Euro gestiegen, im Frankfurter Spezialistenhandel war er am Mittwoch sogar mit 19,80 Euro umgegangen. Der Ausgabekurs hatte am Montag bei 2,60 Euro gelegen, der erste Kurs bei 3,60 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,2% auf 12.654 Punkte

Von einem ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler am Freitagabend. Der Markt sei mit der positiven Entwicklung in den USA noch etwas nach oben gelaufen, die Umsätze seien allerdings recht dünn gewesen. Kursbewegende Nachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Fester - Die Wall Street hat den Handel mit neuen Rekordhochs beendet. Überwiegend schwache Konjunkturdaten verfestigten bei Investoren die Ansicht, dass die Fed bei ihrem geplanten Zinserhöhungstempo etwas auf die Bremse treten muss. Diese Aussicht drängte auch mit Skepsis aufgenommene Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo in den Hintergrund. Zwar wurden die Ergebnisse insgesamt positiv aufgenommen, konnten im Detail jedoch nicht überzeugen. Dazu belasteten die wieder fallenden Renditen am Anleihemarkt den Bankensektor. Dieser stellte im S&P-500 mit einem Minus von 1,0 Prozent das Schlusslicht. Die Aktie von JPM reduzierte sich um 0,9 Prozent, Citigroup verloren 0,4 Prozent und Wells Fargo gaben 1,1 Prozent nach. Für die Sprint-Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Mobilfunkanbieter wirbt offenbar um ein Engagement von Starinvestor Warren Buffett, wie informierte Personen sagten.

Die US-Anleihen legten zu. Die schwachen Daten kamen unmittelbar nach der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen in dieser Woche. Die Aussagen waren als taubenhaft interpretiert worden. Dies sei durch die schwachen US-Daten nun bestätigt worden, so ein Teilnehmer. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1460 -0,1% 1,1470 1,1455 EUR/JPY 129,07 +0,0% 129,02 128,95 EUR/CHF 1,1052 +0,0% 1,1048 1,1050 GBP/EUR 1,1427 +0,0% 1,1424 1,1425 USD/JPY 112,62 +0,1% 112,49 112,56 GBP/USD 1,3094 -0,1% 1,3105 1,3089

Mit der Aussicht auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der Fed kam der Dollar unter Druck. Im Gegenzug kletterte der Euro wieder deutlicher über die Marke von 1,14 Dollar. Noch am Vortag hatte der Greenback die Gemeinschaftswährung kurzfristig unter dieses Niveau gedrückt, jetzt gab er mit den überwiegend schwachen US-Konjunkturdaten die Gewinne wieder ab. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1471 Dollar. Zudem sehen viele Teilnehmer noch Aufwärtspotenzial beim Euro, denn eine mögliche Zinswende der Europäischen Zentralbank ist noch kaum eingepreist.

Am Morgen bewegt sich der Wechselkurs für das Währungspaar Euro/Dollar im asiatisch geprägten Geschäft kaum. Doch auch hier sehen Händler Kurspotenzial für die Gemeinschaftswährung in der laufenden Woche. Laut CBA-Analysten besteht die Möglichkeit, dass die EZB ein Ausstiegsszenario aus dem Programm der quantitativen Lockerungen aufzeigen wird. Allerdings tippen die CBA-Analysten eher auf September als Datum für eine entsprechende Ankündigung der EZB.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,68 46,54 +0,3% 0,14 -18,0% Brent/ICE 49,10 48,91 +0,4% 0,19 -16,5%

Die Ölpreise setzten ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Übergeordnet bestehen zwar weiter die Sorgen über das globale Überangebot, doch stützend wirkten sich Spekulationen um ein mögliches Opec-Treffen in der kommenden Woche aus. Die Commerzbank warnte allerdings davor, dass sich jede Erholung im Ölpreis als kurzfristig erweisen könnte. Die Opec stecke derzeit in einem Dilemma. Es bestünden berechtigte Zweifel, ob sie ihr angestrebtes Ziel erreichen werde, den Ölmarkt bis zum Jahresende zurück ins Gleichgewicht zu bringen. WTI stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 46,54 Dollar, für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 48,91 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,53 1.228,75 +0,1% +1,79 +6,9% Silber (Spot) 16,05 15,99 +0,4% +0,06 +0,8% Platin (Spot) 923,75 920,95 +0,3% +2,80 +2,2% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +6,4%

Der Goldpreis kletterte zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 1.228 Dollar und stieg auf das höchste Niveau seit Ende Juni. "Die schwachen Einzelhandels- und Inflationsdaten haben die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr unter die Marke von 50 Prozent gedrückt", sagte Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

"Man muss sehen", ob die US-Notenbank ihr erwartetes Zinserhöhungstempo beibehält und in diesem Jahr noch eine weitere Erhöhung beschließt, so Fed-Präsident Charles Evans aus Chicago. Die in diesem Jahr bereits erfolgten zwei Zinserhöhungen seien jedoch gerechtfertigt gewesen.

US-Innenpolitik

Die von Präsident Donald Trump gewünschte Reform des Gesundheitssystems in den USA verzögert sich weiter: Weil der prominente US-Senator John McCain operiert werden musste, würden die Beratungen "verschoben", erklärte der Anführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell.

EU-MITGLIEDSCHAFT TÜRKEI

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will der Türkei die Tür zu Europa offen halten. In einem Gastbeitrag zum Jahrestag des Putschversuchs schreibt Juncker in der BamS: "Ein Jahr nach dem Putschversuch bleibt Europas Hand ausgestreckt". Europa stehe gerade auch in schwierigen Zeiten an der Seite der Türkei.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Putschversuchs sind in der Türkei laut Medienberichten tausende weitere Staatsbedienstete entlassen worden. Betroffen seien insgesamt 7.563 Polizisten, Soldaten und Ministeriumsmitarbeiter, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. "Hürriyet" berichtete, 7.348 Menschen seien entlassen worden.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Anders als ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die staatlichen Investitionen nach der Wahl nicht so stark aufstocken. Merkel setzt zunächst darauf, mehr Beamte in den Planungsbehörden einzustellen, um öffentliche Projekte umsetzen zu können. "Wir können zurzeit das Geld, das wir haben, nicht ausgeben", sagte Merkel im ARD-Sommerinterview. Sie will außerdem Klagemöglichkeiten der Bürger gegen Projekte wie Stromtrassen und Straßen einschränken, um die Verfahren zu beschleunigen.

Merkel strebt noch eine volle Amtszeit an der Spitze der Regierung an. "Ich habe deutlich gemacht, dass ich für vier Jahre antrete", sagte die CDU-Chefin.

AGRARPOLITIK Deutschland

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat vor einem verheerenden Insektensterben in Deutschland gewarnt. Die Folgen seien schwerwiegend, sagte Hendricks den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Mit den Insekten schwindet auch die Nahrungsgrundlage für Vögel oder Fledermäuse". Sie forderte einen Kurswechsel in der Landwirtschaftspolitik. So müsse auch die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat durch die EU an "effektive Auflagen zum Schutz der Artenvielfalt" gekoppelt werden.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Indonesien Exporte Juni 11,64 Mrd USD

AKTIENMARKT

Mit einer deutlich über dem Branchendurchschnitt liegenden Aktienquote zeigt sich die R+V Versicherungsgruppe. Wie Finanzvorstand Marc Michallet der "Börsen-Zeitung" sagte, beträgt sie um 7 bis 8 Prozent bei den Personen- und bis zu 13 Prozent bei den Sachgesellschaften. Sogar über eine weitere Erhöhung der Quote denkt Michallet nach.

LUXUSGÜTERBRANCHE

Leicht positive Nachrichten für die Luxusgüter-Branche hat Kim-Eva Wempe, Chefin des gleichnamigen Hamburger Juweliers und Uhrenhändlers, verlautbaren lassen. Gegenüber dem "Handelsblatt" sagte Wempe, für ihre eigenen 34 Filialen rechne sie dieses Jahr mit einem einstelligen Prozentwachstum.

DIESELFAHRZEUGE

Conti-Chef Elmar Degenhart geht davon aus, dass saubere Diesel teurer werden als die herkömmlichen Autos: "Je nach Fahrzeug ist mit Zusatzkosten von mehreren 100 bis 1000 Euro zu rechnen", sagte er gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

GEA

Schwächere Zahlen zum zweiten Quartal haben der Gea Group eine erneute Gewinnwarnung und eine Prognosesenkung für das gesamte Geschäftsjahr 2017 eingebracht. Mit einem kräftigen Kurseinbruch dürften die Aktien am Montag in den Handel starten. Bereits im Oktober 2016 hatte Gea die Jahresziele gesenkt, nun wiederholt sich dies auch für 2017.

P&G

Der aktivistische Investor Nelson Peltz will bei Procter & Gamble (P&G) einen Kampf um Aktionärsstimmen anzetteln und bewirbt sich um einen Sitz im Board. Er will das Unternehmen wachrütteln, das beim Umsatz- und Gewinnwachstum auf der Stelle tritt, wie informierte Personen sagen.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.