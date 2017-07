Klartext: VW und Metro

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei VW waren die Absatzzahlen zum ersten Halbjahr so lala ausgefallen - gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es ein Wachstum von 0,3% auf 2.935.100 Fahrzeuge. (Details dazu in der Klartext-Ausgabe vom 12. Juli bei www.vaupels-boersenwelt.de)

Chart VW-Aktie

Quelle: tradingview.com

Inzwischen hat das Unternehmen auch für den Bereich Nutzfahrzeuge die Absatzzahlen vorgelegt. Die fielen etwas besser aus: Laut VW wurden im ersten Halbjahr 2017 249.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Das war ein Plus von 5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Plus in Westeuropa lag mit 5,1% dabei in etwa so hoch wie der prozentuale weltweite Zuwachs. Das überdeckt ein wenig, dass es auch innerhalb Europas eine sehr unterschiedliche Entwicklung gab. Wieder war es der Heimatmarkt Deutschland, der sich unterdurchschnittlich entwickelte (hier mit +2,8% auf 63.300 Fahrzeuge).

VW: Regional unterschiedliche Entwicklung

Besonders negativ schnitt demnach der Absatz von VW-Nutzfahrzeugen in Großbritannien ab (-3,0%). Zweistelliges Wachstum gab es hingegen in Frankreich (+12,2%) und Italien (+15,5%). Das sind Wachstumsraten, wie man sie sonst eher in "Emerging Markets" gewohnt ist. Es gilt hier allerdings zu bedenken, dass die Absatzzahlen im Bereich VW-Nutzfahrzeuge weniger als ein Zehntel der gesamten Absatzmenge bei VW ausmachen. Insofern gilt es hier die Relationen zu sehen. Und was unter dem Strich hängen geblieben ist, wissen wir eh noch nicht. Dazu gilt es auf die VW-Halbjahreszahlen zu warten - die stehen planmäßig am 27. Juli zur Veröffentlichung an.

Dann der Blick auf Metro:

Bei Metro ist es nicht gerade leicht, den Überblick zu behalten in Bezug auf die Aufspaltung. Welcher Unternehmensteil gehört jetzt zu "CECONOMY" und welcher zur "neuen" Metro? Denn das Unternehmen ist in diese beiden Teile aufgespaltet worden. Die Börsennotierung der CECONOMY-Aktie ist bekanntlich inzwischen erfolgt. Übrigens gibt es davon auch eine Vorzugsaktie. Das ist auch kein Wunder, denn die alten Metro-Aktien (und da gab es eben auch Vorzugsaktien) wurden 1:1 in CECONOMY umgetauscht. Natürlich ist der Kurs nun deutlich niedriger, denn CECONOMY beinhaltet Media Markt und Saturn und eben nicht mehr das Lebensmittelgeschäft.

METRO: Die Aufspaltung

Und die neue Metro-Aktie bezieht sich auf das bekannte alte Kerngeschäft "METRO Cash & Carry" (Metro-Märkte) sowie den Bereich Einzelhandel mit den Real-Märkten (kennen Sie ja bestimmt).

Für jede alte Metro-Aktie gab es eine dieser "neuen" Metro-Aktien (genauer gesagt heißen die nun "METRO Wholesale & Food Specialist AG"). Ich habe bemerkt, dass zu dieser Einheit auch die Geschäftsaktivitäten "Logistik, IT und Immobilien" gehören. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollten auf diesen Bereich die meisten der Schulden des alten Gesamtkonzerns übertragen werden. Das ist nicht unwichtig im Hinblick auf die Bewertung. Aber da warte ich lieber die kommenden Quartalszahlen ab, wo das hoffentlich sauber aufgeteilt sein wird.

