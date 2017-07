Um Spannungen an der Grenze zu begegnen, hat die südkoreanische Regierung Nordkorea Gespräche angeboten. Die Verhandlungen sollten am kommenden Freitag in dem Grenzdorf Panmunjom stattfinden.

Die amtierende Präsidentin des Roten Kreuzes, Kim Sun Hyang, sagte, zusätzlich solle es in Panmunjom am 1. August Gespräche über die Wiedervereinigung von Familien geben, die seit dem Koreakrieg in den 1950er Jahren getrennt sind.

Zunächst reagierten die nordkoreanischen Staatsmedien ...

