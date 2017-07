Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft hat im zweiten Quartal mit einem stabilen Tempo zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent und damit so schnell wie im ersten Quartal. Ökonomen hatten mit 6,8 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum auf saisonal bereinigter Basis 1,7 Prozent nach 1,3 Prozent im ersten Quartal. Robuste Exporte und ein solider Konsum glichen dabei schwächere Investitionen aus. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal besteht kaum ein Zweifel, dass China das Wachstumsziel 2017 von "rund 6,5 Prozent" erreichen wird, obwohl einige Ökonomen eine leichte Verlangsamung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Auch die Industrieproduktion legte zuletzt deutlicher zu als erwartet, wie aus aktuellen Daten hervorgeht. Sie kletterte im Juni um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai hatte das Wachstum noch 6,5 Prozent betragen. Volkswirte hatte für Juni ebenfalls mit 6,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vormonat betrug das Plus 0,81 Prozent. Der Einzelhandelsumsatz wuchs um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach 10,7 Prozent im Mai. Die Anlageinvestitionen in den Städten legten in den ersten sechs Monaten um 8,6 Prozent zu, ebenso wie im Zeitraum Januar bis Mai.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +15,0 zuvor: +19,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.457,00 +0,04% Hang-Seng-Index 26.528,40 +0,53% Kospi 2.424,67 +0,42% Shanghai-Composite 3.210,69 -0,36% S&P/ASX 200 5.754,80 -0,18%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Eine Berg- und Talfahrt erlebt der Aktienmarkt in Schanghai am Montag. Zunächst sorgte eine überraschend hohe Liquiditätsspritze der People's Bank of Bank für nachgebende Aktienkurse und drückte den Schanghai-Composite in der Spitze um 2,6 Prozent ins Minus. Die Notenbank pumpte zu Wochenbeginn 140 Milliarden Yuan in den Markt, so viel wie seit Anfang Juni nicht mehr. Etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China sorgten dann allerdings für eine kräftige Erholung in Schanghai, der Leitindex liegt aktuell nur noch leicht im Minus. Die ansonsten positive Tendenz begründen Marktteilnehmer mit der Aussicht auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Zum Wochenausklang hatten die veröffentlichten US-Konjunkturdaten erneut enttäuscht. In Südkorea geht es für den Kospi nach oben, angetrieben von einem kräftigen Plus der Samsung-Aktie. Die Titel könnten damit erneut auf einem Rekordhoch aus der Sitzung gehen, heißt es von einem Teilnehmer. Gestützt wird der Markt auch von Signalen einer möglichen politischen Entspannung. Südkorea hat dem verfeindeten Norden Gespräche angeboten. Ziel sei es, die Feindseligkeiten zu stoppen. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 wenig verändert. Es sind vor allem die Kursverluste der vier Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking, die den Index belasten. Sie machen rund ein Drittel der Index-Gewichtung aus. Hintergrund sei der leicht nachgebende australische Dollar, der am Freitag gegenüber dem US-Dollar auf ein Zweijahreshoch bei 0,7836 US-Dollar geklettert war. Händler rechnen aufgrund der positiven China-Daten allerdings im Verlauf der Woche mit einem weiteren Anstieg des "Aussie". Dazu komme die positive Entwicklung am australischen Arbeitsmarkt.

US-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Minus hat sich die Aktie von Procter & Gamble im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Der aktivistische Investor Nelson Peltz will bei dem US-Konsumgüterriesen einen Kampf um Aktionärsstimmen anzetteln und bewirbt sich um einen Sitz im Board. Mit diesem Schritt wäre Procter & Gamble mit einer Marktbewertung von rund 222 Milliarden US-Dollar der größte Konzern, der jemals in einen Proxy Fight verwickelt wäre, sagte eine mit der Situation vertraute Person. Die Aktie verlor nach der Schlussglocke 0,1 Prozent auf 87,00 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.637,74 0,39 84,65 9,49 S&P-500 2.459,27 0,47 11,44 9,85 Nasdaq-Comp. 6.312,47 0,61 38,03 17,26 Nasdaq-100 5.838,08 0,77 44,73 20,04 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 674 Mio 768 Mio Gewinner 2.113 1.532 Verlierer 848 1.409 Unverändert 115 132

Die Wall Street hat den Handel zum Wochenausklang mit neuen Rekordhochs beendet. Überwiegend schwache Konjunkturdaten haben bei den Investoren die Ansicht verfestigt, dass die US-Notenbank bei ihrem geplanten Zinserhöhungstempo etwas auf die Bremse treten muss. Diese Aussicht drängte auch mit Skepsis aufgenommene Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo in den Hintergrund. Zwar wurden die Ergebnisse insgesamt positiv aufgenommen, konnten im Detail jedoch nicht überzeugen. Dazu belasteten die wieder fallenden Renditen am Anleihemarkt den Banken-Sektor. Dieser war im S&P-500 war mit einem Minus von 1,0 Prozent das Schlusslicht. Die Aktie von JP Morgan reduzierte sich um 0,9 Prozent, Citigroup verloren 0,4 Prozent und Wells Fargo gaben um 1,1 Prozent nach. Für die Sprint-Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Mobilfunkanbieter wirbt offenbar um ein Engagement von Starinvestor Warren Buffett, wie informierte Personen sagten.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,32 -2,5 2,35 -12,4 30 Jahre 2,91 -0,3 2,92 -15,4

Die US-Anleihen legten zu. Die schwachen Daten kamen unmittelbar nach der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen in dieser Woche. Die Aussagen waren vom Markt als taubenhaft interpretiert worden. Dies sei durch die schwachen US-Daten nun bestätigt worden, sagte ein Teilnehmer. Die Rendite zehnjähriger Treasurys fiel um 3 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1461 -0,1% 1,1470 1,1414 +9,0% EUR/JPY 129,10 +0,1% 129,02 129,31 +5,0% EUR/GBP 0,8755 +0,0% 0,8754 0,8808 +2,7% GBP/USD 1,3090 -0,1% 1,3105 1,2958 +6,1% USD/JPY 112,65 +0,1% 112,49 113,31 -3,6% USD/KRW 1128,77 -0,8% 1128,77 1135,04 -6,5% USD/CNY 6,7701 -0,1% 6,7758 6,7844 -2,5% USD/CNH 6,7673 +0,0% 6,7661 6,7840 -3,0% USD/HKD 7,8024 -0,0% 7,8062 7,8086 +0,6% AUD/USD 0,7816 -0,1% 0,7825 0,7759 +8,3%

Mit der Aussicht auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank kam der Dollar unter Druck. Im Gegenzug kletterte der Euro wieder deutlicher über die Marke von 1,14 Dollar. Noch am Vortag hatte der Greenback die Gemeinschaftswährung kurzfristig unter dieses Niveau gedrückt, jetzt gab er mit den überwiegend schwachen US-Konjunkturdaten die Gewinne wieder ab. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1471 Dollar. Zudem sehen viele Teilnehmer noch Aufwärtspotenzial beim Euro, denn eine mögliche Zinswende der Europäischen Zentralbank ist noch kaum eingepreist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,66 46,54 +0,3% 0,12 -18,0% Brent/ICE 49,07 48,91 +0,3% 0,16 -16,5%

Die Ölpreise setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Übergeordnet bestehen zwar weiter die Sorgen in Bezug auf das globale Überangebot, doch stützend wirkten sich Spekulationen um ein mögliches Opec-Treffen in der kommenden Woche aus. Die Commerzbank warnte allerdings davor, dass sich jede Erholung im Ölpreis als kurzfristig erweisen könnte. Die Opec stecke derzeit in einem Dilemma. Es bestünden berechtigte Zweifel, ob sie ihr angestrebtes Ziel erreichen werde, den Ölmarkt bis zum Jahresende zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 46,54 Dollar, für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 48,91 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.230,74 1.228,75 +0,2% +2,00 +6,9% Silber (Spot) 16,04 15,99 +0,3% +0,05 +0,7% Platin (Spot) 924,05 920,95 +0,3% +3,10 +2,3% Kupfer-Future 2,70 2,69 +0,3% +0,01 +6,9%

Der Goldpreis kletterte zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 1.228 Dollar und stieg auf das höchste Niveau seit Ende Juni. "Die schwachen Einzelhandels- und Inflationsdaten haben die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr unter die Marke von 50 Prozent gedrückt", sagte Fawad Razaqzada, Technischer Analyst bei Forex.com.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

"Man muss sehen", ob die US-Notenbank ihr erwartetes Zinserhöhungstempo beibehält und in diesem Jahr noch eine weitere Erhöhung beschließt, so Fed-Präsident Charles Evans aus Chicago. Die in diesem Jahr bereits erfolgten zwei Zinserhöhungen seien jedoch gerechtfertigt gewesen.

US-INNENPOLITIK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 17, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.