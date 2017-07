FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax winken am Montag moderate Gewinne zum Auftakt. Als Kursstütze dürfte sich die zuletzt freundliche Entwicklung an der Wall Street erweisen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn stand der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex 0,22 Prozent höher bei 12 660 Punkten.

Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit bescheidenen Gewinnen in die Woche starten. Am Freitag hatten beide Indizes kaum verändert geschlossen, auf Wochensicht aber dank der Hoffnungen auf eine nur behutsame Straffung der US-Geldpolitik deutliche Gewinne behauptet.

NEUE REKORDE AN DER WALL STREET

An den US-Börsen hatten sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 am Freitag neue Rekordstände erreicht. Die asiatischen Börsen zeigten sich zuletzt wenig bewegt. Auch die im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsene chinesische Wirtschaft sorgte nicht für größere Aktienkäufe.

Die Anleger dürften sich zu Wochenbeginn verstärkt der Berichtssaison in den USA widmen, die im weiteren Verlauf der Woche an Schwung gewinnt. Impulse dürfte es jedoch erst am Dienstag geben, wenn unter anderen die Bank of America , Goldman Sachs , der Technologiekonzern IBM und der Konsumgüter- und Pharmaproduzent Johnson & Johnson ihre Quartalszahlen vorlegen.

GEA VORBÖRSLICH UNTER DRUCK NACH PROGNOSESENKUNG

Am deutschen Aktienmarkt stand der Maschinenbauer Gea mit durchwachsenen Quartalszahlen und einer Senkung der Jahresziele im Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Titel vorbörslich fast 7 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag ein.

"Es ist das vierte Quartal nacheinander, dass Gea enttäuscht und eine Gewinnwarnung ausgibt", monierte ein Händler. "Das wirft grundsätzliche Fragen über die Unternehmensführung und die Transparenz bei Gea auf." Analyst Firdaus Ibrahim von S&P Equity Research sprach von schwachen Eckdaten für das zweite Quartal, welche die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens insbesondere im Geschäft mit der Milchindustrie belegten. Er senkte seine Gewinnschätzungen und wiederholte seine Verkaufsempfehlung für die Aktie./gl/das

