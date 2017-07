Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1460 US-Dollar gehandelt und damit nur unwesentlich niedriger als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro über das Wochenende stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Montag 1,1054 CHF. Der US-Dollar legt zum Franken etwas zu. Er geht aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...